¡Feliz cumpleaños John Mayer!

John Mayer, músico y compositor estadounidense, celebra sus 41 años de edad y para conmemorar su grandioso trabajo musical le compartimos un top 10 de las canciones más reconocidas del artista:

1. New Light: publicada en el 2018.

2. Your Body Is a Wonderland: del año 2001 hizo parte del álbum Room for Squares.

3. Slow Dancing in a Burning Room: publicada en el año 2006 hizo parte de Continuum.

4. Waiting on the World to Change: también del año 2006.

5. Gravity: la canción, publicada también en Continuum obtuvo el Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal de Rock Solista.

6. Free Fallin': publicada en el año 2008 hizo parte del álbum Where the Light Is: John Mayer Live in Los Angeles.

7. Daughters: esta producción musical obtuvo 2 grammy: A la canción del año en el 2003 y mejor interpretación Vocal Pop Masculina.

8. Half of My Heart: publicada en el 2009, hizo parte de Battle Studies.

9. No Such Thing: publicada en el 2001 fue nominada a MTV Video Music Award al Mejor Artista a Seguir

10. Stop This Train: publicada en el año 2006 hizo parte de Continuum.