Semana ‘crucial’ para la Reforma a la Justicia

El tiempo corre y el trámite para la Reforma a la Justicia se está complicando por cuenta de la falta de acuerdos en los partidos políticos alrededor de la ponencia que seguirá siendo debatida este martes en la Comisión Primera del Senado.

El coordinador de ponentes Armando Benedetti, advirtió que ese acto legislativo empezaría a hundirse si no se aprueba en esta semana.

“Los tiempos para mí quedan demasiado apretados aún si se aprueba este martes, la Reforma siempre estará colgando de un hilo por los términos. Es lamentable lo que pasado y el tiempo que se ha perdido”, dijo el legislador.

La reforma agrupa tres propuestas que fueron radicadas por parte del Gobierno, Centro Democrático y Cambio Radical pero lograr acuerdos no ha sido tarea fácil. De hecho, han sido más las críticas que los respaldos.

En Cambio Radical, por ejemplo, Rodrigo Lara y Temistocles Ortega han lanzado varios dardos por considerar que este acto legislativo no soluciona los problemas de la justicia y el único que ha salido a defenderla ha sido Germán Baron Cotrino.

El propio Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, manifestó públicamente que no le gustaba la reforma y que no solucionaba el acceso al sistema por parte de la ciudadanía. La ministra de justicia Gloria María Borrero ha salido a defender el articulado, pero con excepción del Centro Democrático, la funcionaria no ha contado con respaldo.

Dentro se lo temas gruesos del acto legislativo está la creación de un tribunal de aforados para conocer los procesos contra altos funcionarios del Estado, la creación de un modelo de administración en la rama y descongestionar la justicia autorizando a abogados para que cumplan funciones especializadas.

Lo cierto es que por tratarse de un acto legislativo, esta iniciativa debe superar cuatro debates antes del 16 de diciembre y los tiempos se están agotando. Si el Senado aprueba este martes el primer debate, la plenaria estaría estudiando este tema el 30 de octubre si la ponencia está lista prontamente.