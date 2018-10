¿James a Italia? Medios de ese país aseguran que la Juve lo sigue de cerca

El volante colombiano James Rodríguez, estaría siendo seguido muy de cerca por la Juventus de Turín, según informó Rai Sport, que asegura que el equipo italiano querría volver a juntar al 10 cafetero con Cristiano Ronaldo.

Según los medios del país europeo, la estrella de la Selección Colombia no estaría completamente feliz actualmente en el Bayern, por lo que sería una ventana para empacar maletas a Turín.

Según Rai Sport, la 'Vecchia Signora' estariá dispuesta a desembolsar hasta 65 millones de euros, pues el técnico Allegri querría reforzar la zona creativa, tras conocerse que Paulo Dybala podría salir del equipo.

Este mismo medio, despliega varios puntos por los cuales el pase del colombiano a la Juventus se podría dar sin ningún problema. El primero es que Jorge Méndes, agente de James, tiene muy buena relación con el club después del pase de Cristiano. Por otro lado, la marca Adidas que es patrocinadora del club y del '10', estaría muy interesada en que se diera el negocio.

Adicionalmente, la relación entre Rodríguez y CR7 podría ser de gran ayuda, pues ambos tuvieron muy buena amistad y entendimiento cuando coincidieron en el Madrid.

La información a penas ha tomado fuerza en Italia, y no pareciera tan fácil que el Bayern quisiera desprenderse de James tan fácil tras su buen rendimiento en las últimas temporadas, pero el presente del colombiano no es el mejor desde el aspecto anímico, pues él y varios compañeros no están de acuerdo con la gestión de Niko Kovac hasta el momento, lo que podría ser un punto de quiebre para que la Juventus vaya con toda la fuerza por el colombiano.