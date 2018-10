Magistrada: Invito a Petro a conocer los problemas movilidad de Bogotá

La demora fue conocer la decisión del Tribunal de Cundinamarca para que los detractores del Distrito y ambientalistas, se le fueran encima al funcionario que la tomó.

Ese funcionario resultó ser la misma magistrada de otras polémicas decisiones que sin quererlo la ubican en orillas distintas al fallo que ahora ordena iniciar el proyecto de la alcaldía de Bogotá en la reserva Van Der Hammen.

Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, habló y aseguró que el fallo contempla la restauración ecológica de toda la reserva.

Un criticó de la decisión de la magistrada fue el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Aseguró que el fallo fue una puñalada a la reserva, la magistrada se defendió.

“Si él (Gustavo Petro) considera que le di una puñalada a la reserva, es porque debe tener pruebas. Él lo tiene que demostrar dese el punto de vista técnico. El auto habla por sí sólo”.

La magistrada dijo que los problemas de movilidad son críticos y que el ex alcalde debería acercarse y conocerlos.

Para la magistrada su decisión no le da carta abierta al Distrito para hacer lo que quiera, es la Corporación Autónoma Regional – CAR, la que tienen que definir los límites y alcances de la propuesta del Distrito.

“La última palabra la tiene el Consejo de Estado que es el órgano competente. Si fuera así, también me he extralimitado cuando he parado toda la construcción para proteger precisamente el tema del agua y el río y muchas otras decisiones”.

Dijo que al ordenar la reparación por la contaminación al río Bogotá la calificaron de estar en contravía del Distrito y ahora con la Van Der Hammen, de servir a los intereses de la alcaldía.

“Yo ni conozco a Peñalosa. Es más el alcalde Peñalosa en su momento me ha criticado a mí, entonces no tenemos ningún vínculo de amistad, ni político, ni de ninguna naturaleza”.