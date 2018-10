Ambientalistas piden a Balsonaro respetar la Amazonía colombiana

La fundación Saving The Amazonlideró una reunión extraordinaria a la que asistieron representantes de las comunidades que hacen parte del proyecto, “Sálvenos al Amazonas” para evaluar el impacto negativo que sobre la fauna y flora de la selva, trae la propuesta del candidato presidencial de Brasil Jair Bolsonaro calificadas como irresponsables por esta Organización.

En ese encuentro indicaron que el candidato presidencial no reconoce el acuerdo de Paris, quiere eliminar el Ministerio de Medio Ambiente, no respeta los territorios indígenas para promover la ganadería en la Selva Amazónica y que esas acciones generarán un daño irreversible en la Amazonía.

“Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam, han firmado acuerdos internacionales que deben cumplir so pena de las sanciones correspondientes, los gobiernos de turno no pueden omitir la responsabilidad de salvaguardar los pulmones del planeta, y a los líderes políticos no les queda bien promover propuestas para acabar con la selva amazónica, eso es algo que debemos rechazar todos en conjunto y defender por todas las vías legales”. Dijo el director de Saving The Amazon, Gabriel Jaime Rico.

Asimismo anunció que la Fundación participará en la cumbre “de Turismo Sostenible y Retos de la Globalización” que tendrá lugar en Rusia en los próximos días.

En Colombia la deforestación indiscriminada, viene desbastando la superficie de bosque que para el 2017, reportó 59 millones 311.350 hectáreas arrasadas, siendo la Amazonia la zona más golpeada con un 66.6%, seguida de la zona Andina, con un 17.8%, el tercer lugar lo ocupa el Pacifico colombiano con un 9.1%, seguido de la Orinoquia con 3.6% y el Caribe con 2.9%. Las regiones menos afectadas.

Saving The Amazon, hizo un llamado a la comunidad internacional y a todas las comunidades que habitan la zona para realizar acciones en pro de defender la selva que genera el 20% del oxígeno y el 25% de agua dulce del planeta, sembrando arboles que compensen la afectación ambiental que solo en el 2017 alcanzó 144.100 hectáreas de tala en la Amazonia Colombia.

Según Rico para compensar este lamentable hecho, se deben sembrar más de 100 millones de árboles nativos.