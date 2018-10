“El escenario ideal para reglamentar proyectos extractivos es el Congreso”

Cristina Pardo, es la magistrada ponente de la determinación que tomó la Corte Constitucional respecto a que las consultas populares no pueden frenar proyectos extractivos, y dice que hay dos puntos claves.

El primero, que las autoridades que deben decidir sobre el uso de los recursos del subsuelo no son las autoridades municipales sino las nacionales.

“La Constitución Política dice que los recursos no renovables que están en el subsuelo son del Estado en su conjunto, no los municipios donde están ubicados. Entonces, esa es la razón por la cual no se pueden hacer consultas a nivel local”, explica.

El segundo punto es que efectivamente las autoridades municipales también tienen competencia, pero para decidir sobre el suelo. Por ello, ante ese choque de competencias se le pide al Congreso que legisle.

“Hay como un traslapamiento de competencias sobre en cabeza de las autoridades municipales y sobre el subsuelo de las autoridades Nacionales. Entonces le pidió al Congreso que regulara, que legisle mecanismos de coordinación y de concurrencia entre las entidades locales y nacionales”, dice, señalando que también mecanismos de participación ciudadana.

Sin embargo, hay críticas. Dejusticia dice por ejemplo, que desde hace cuatro años se le pidió legislar sobre el tema y aún no pasa nada. La magistrada dice que es el órgano que debe actuar.

“Es el escenario ideal para que se produzca esta regulación que permita hacer conciliable los intereses nacionales con los intereses municipales. La Corte lo exhortó”, afirma.

Pero, ¿qué pasará con las consultas ya realizadas que no tuvieron en cuenta esta determinación? Dice la magistrada que, por ahora, la Corte solo decidió tumbar la consulta de Cumaral.