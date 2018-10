Nike Colombia- Athletic Sport: creciendo a pasos de gigante

Con el paso de los años Nike se ha consolidado cada vez más como una de las marcas deportivas más importantes de Colombia; no sólo por la fama mundial y la recordación que tiene a nivel deportivo o moda para millones de personas en el planeta, sino por las experiencias que ha generado en Colombia, que cautivan cada día a más personas.

Durante más de 24 años la marca tiene presencia directa en Colombia a través de Athletic Sport, el representante de Nike en Colombia y único distribuidor autorizado. Como única figura oficial en el país, Athletic Sport ha incentivado cientos de proyectos que han vinculado al mundo del running, atletismo en general, fútbol, arte, música, escena urbana y moda en Colombia.

Just Do It, Nike mueve a cientos de personas a través del deporte:

Son las experiencias y la forma de vivir el deporte lo que ha movido a la marca deportiva globalmente “si tienes un cuerpo eres un atleta” es una de las premisas de Nike. Colombia no podía ser una excepción y fue así que nació el club de corredores y los entrenamientos funcionales de Nike.

Nike Running Club (NRC, por sus siglas en inglés) y Nike Training Club (NTC, por sus siglas en inglés) se consolidaron rápidamente como dos plataformas gratuitas que ayudaron a inspirar y mover a miles de personas a través del deporte. La inscripción se hace a través de la app (disponible iOS y Android) o www.nike.com/bogota de manera gratuita, cada atleta que se vincula a estas actividades cuenta con el apoyo de los head coaches, certificados por Nike globalmente, además de un equipo de atletas experimentados, con quienes se cuenta para apoyar y motivar a cada participante a nunca tirar la toalla. El deporte rey de Colombia, el fútbol, fue la experiencia más reciente lanzada por Nike en el país. El Nike Coach Academy es la academia de fútbol que creó la marca en Bogotá, la cual es guiada por entrenadores, dentro de los cuales figuran el ex futbolista y entrenador profesional Carlos “Panelo” Valencia.

Los grandes se visten con lo grande, Atlético Nacional:

El fútbol mueve a millones de personas a nivel mundial, Nike reconoce esto y cuenta con miles de equipos utilizando su indumentaria deportiva en el mundo. Colombia no podía estar ajena a contar con un equipo Nike en su liga profesional y Atlético Nacional es el equipo que ha contado con el patrocinio y con toda la indumentaria deportiva durante 6 años consecutivos.

Respirando el ADN de Nike Colombia:

A mediados de 2017, Nike internacional decidió darle al país la oportunidad de personalizar el Nike Store de la calle 82 con sus propios diseños, sus modelos, personajes y espacios colombianos. Esta tienda fue una novedad para Athletic Sport – Nike Colombia, ya que la marca global sigue lineamientos que cuentan con una estructura diversa y destacada, y este fue el caso de Colombia. Durante los últimos años ha crecido en el número de Nike Stores y Nike Factorys Stores ofreciéndole al consumidos todos los productos de la marca con innovación y tecnología de punta.

Nike Colombia de la mano de Athletic Sport tiene dos sedes de operaciones. Una oficina en el norte de Bogotá Y otra sede de operaciones en Tocancipá. Durante todo este tiempo, Athetic no ha dejado de crecer y remodeló sus oficinas como muestra de su desarrollo – sede Bogotá- con un diseño completamente nuevo inspirado en el deporte.

Se hizo en total un cambio en el diseño en un espacio de 430 m2, donde incrementó la cantidad de espacios pensados para el bienestar de sus empleados, sin necesidad de ampliar el área de oficina. La idea era crear ambientes y generar zonas acogedoras, los cuales promovieran el esparcimiento, con un valor añadido a sus visitantes. En el proceso de diseño lo más importante fue que tanto los elementos de decoración como de trabajo, respiraran el ADN de Nike.

La sede de Tocancipá, es el centro de logística y distribución de la marca en Colombia, encargado de soportar y ejecutar la operación garantizando la oportuna entrega del producto a los distribuidores, previo al cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes en Colombia, que, por las circunstancias del contrabando, de este tipo de productos, son exigentes, dispendiosas y cambiantes, circunstancia que exige un alto grado de precisión para ejecutar la operación dentro de los tiempos previstos.

Actualmente, Athletic Sport a través de sus operadores logísticos y de comercio exterior tiene implementado un proceso que le permite cumplir con las expectativas de sus clientes y de la marca, entregando sus productos según los requerimientos de cada cliente, que son tan diversos como cada uno de ellos.

Crecer, innovar, fomentar ideas y actividades hace parte de Athletic Sport, siempre pensando en “Just Do It” sólo hazlo, por que Nike crece sin parar y Colombia es un país que merece cada día esto y mucho más.