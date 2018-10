‘El Bolillo’ sufre su primera derrota al frente de la Selección de Ecuador

Catar derrotó a Ecuador por 4-3 en un partido convertido en un festival de goles en el que los andinos estuvieron siempre por detrás en el marcador pero siempre dieron la cara.

Ecuador comenzó el partido tratando de imponer el juego de posesión y tomando la iniciativa del juego, una actitud que los cataríes contrarrestaron buscando salir al contraataque.

En el minuto 31 una falta cometida por Palacios sobre Correia, hizo que un centro de Haydos a Akram Affif se convirtiera en el primer gol para los cataríes.

Cuatro minutos, una pérdida del balón de Diego Palacios en el área catarí acabó en contragolpe en el que Almoez Abdulla se recorrió todo el campo para marcar con la derecha en el minuto 35 y poner el 2-0.

El portero catarí Ali se multiplicaba para tapar las ocasiones ecuatorianas.

Ya en la segunda mitad, un penalti de Erazo sobre Almoez fue convertido por el capitán catarí Hasan Al Haydos en el 3-0 (m.60).

Pese al marcador Ecuador siguió dando la cara y cinco minutos después Enner Valencia colocaba un balón en la escuadra para descontar.

Los cataríes, no tardarían en reaccionar y de nuevo Al Moez Abdulla, marcaría el cuarto gol para los cataríes en el minuto 67.

Desde ahí, hasta el final Ecuador echó el resto tratando de enjugar la diferencia en el marcado.

Un error defensivo acabó en robo a los 70 minutos para que Valencia de nuevo batiera al meta catarí.

Con el 4-2 servido el colegiado jordano mostró entonces tarjeta roja a Erazo dejando a los andinos con 10.

Sin embargo, en el minuto 89 la Tri encontró premio en un remate de José Francisco Cevallos dentro del área.

En el minuto 93 una protesta de Enner Valencia al árbitro por una mano de Bassam Al Rawi, terminó en la segunda roja del partido.

Al término del encuentro amistoso, el 'Bolillo' dijo: "Parecían un Mercedes y nosotros un Renault 4".

"Físicamente fue superior Catar, en el uno contra uno perdimos. No fue un buen partido, no hay que sacar disculpas, pero se siente el viaje y por eso no hay coordinación y hay pérdidas de balón", afirmó Gómez en rueda de prensa tras el partido", finalizó el técnico de Ecuador.