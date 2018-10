Dakota Johnson rompe el silencio sobre rumores de embarazo /

A principios de esta semana la siempre discreta y reservada Dakota Johnson (29) tuvo que echar mano de su representante para negar categóricamente que estuviera esperando su primer bebé junto al cantante Chris Martin, un llamativo bulo ligado a la fiesta de cumpleaños que, a primeros de mes, le organizaron sus amigos y familiares, de la cual acabó filtrándose una imagen que retrataba a la intérprete rodeada de globos azules cuyo significado se malinterpretó por completo.

Y aunque ella no es muy dada a hablar en público de sus asuntos más personales, la hija de Melanie Griffith no ha podido resistirse a sacar el tema a colación a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, pero solo para exhibir abiertamente la mezcla de sorpresa e indignación que le embargó al leer los numerosos titulares que aseguraban que se preparaba para debutar en la maternidad.

"Era mi cumpleaños y resulta que había muchos globos que, casualmente, eran azules y rosas, ¿eso significa que estoy embarazada?", ha expresado la protagonista de la saga 'Cincuenta sombras de Grey' en conversación con la afamada presentadora, antes de echar mano de su sentido del humor para insistir en que, al menos de momento, no se plantea formar su propia familia.

"Bueno, lo único de lo que estoy embarazada ahora mismo es de grandes ideas, pero nada de bebés", ha sentenciado.

La estrella de cine, quien en pocas semanas volverá a la gran pantalla con el remake que Luca Guadagnino ('Call Me By Your Name') ha realizado de la mítica 'Suspiria' de Dario Argento (1977), también ha revelado que ni ella misma sabía que su celebración cumpleañera iba a estar marcada por los globos de la discordia y, especialmente, por el sinfín de felicitaciones que acabaría recibiendo por parte de todos aquellos que se tragaron semejante bulo.

"No tenía ni idea de que iban a lanzar globos en la fiesta. De hecho, salieron despedidos antes de lo previsto y me imagino que fue porque una de las cuerdas de los extremos se soltó. Pero sí, mucha gente me ha dado la enhorabuena...", ha aseverado con un punto de resignación.