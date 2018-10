Liberalismo denuncia persecución del Ministerio de Justicia

Una verdadera polémica se ha generado en el Senado por cuenta de la denuncia que hizo el senador Luis Fernando Velasco en contra del Ministerio de Justicia por cuenta de la persecución que habría ordenado el funcionario de esa cartera Carlos Lasprilla, de revisar todo el contenido de las redes sociales del legislador liberal.

“Eso es miserable señora ministra, si el Ministerio o su señoría necesitan una información de parte mía, con el mayor gusto se la entrego, porque no tengo absolutamente nada que esconder. A mí me respetan”, dijo Velasco en el recinto de la Comisión Primera.

Pidió a la ministra aclarar por qué se dio esa orden y más cuando se está en la discusión de la Reforma a la Justicia. “A mí no me intimidan, a mí me respetan señora ministra. A mí no viene cualquier perico de los palotes a ordenar sin ningún tipo de atribución, que me investiguen”.

Después del reclamo la ministra Gloria María Borrero aseguró no tener conocimiento de quién ordenó hacer esa revisión y pidió al funcionario de la cartera retirarse del recinto. “Senador Velasco yo no di esa instrucción. Soy una persona que no tengo agenda oculta. Se lo juro por lo más sagrado que tengo en mi vida, que es mi hijo: no di esa instrucción. Me estoy enterando, y le pido al doctor Carlos Lasprilla que se retire. Yo tengo un diálogo franco con ustedes, Carlos, te pido el favor de que te retires”.

Finalmente el senador Velasco manifestó que solo espera que en el Ministerio se tomen las correctivos necesarios porque ese incidente fue muy grave.