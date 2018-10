Empezó a naufragar la Reforma a la Justicia

El trámite de la Reforma a la Justicia en la Comisión Primera del Senado cada día se hace más lento y la discusión de fondo sobre el articulado nada que empieza. Aunque algunos legisladores son optimistas, lo cierto es que quedan dos meses para que este acto legislativo sea aprobado en cuatro debates y hasta la próxima semana iniciará el primero.

Por esa razón el coordinador de ponentes Armando Benedetti indicó que el acto legislativo está enredado porque se buscará que la justicia llegue al ciudadano y allí no se han logrado acuerdos.

“Los tiempos para mí quedan demasiado apretados aun aprobando el primer debate la próxima semana. Es una verdadera pena que la mesa directiva de la Comisión no haya logrado la votación hoy o este jueves, así que la Reforma está agonizando”.

A su turno Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera, indicó que el texto presentado por el Gobierno no hará cambios sustanciales a la justicia. ”Esta no es una Reforma a la Justicia, es una reforma a la estructura de la justicia, a las altas cortes, para los organismos de control y para acabar las contralorías. Debemos ser sinceros con los colombianos porque el ciudadano no se beneficiará para nada de este articulado y no se descongestiona la justicia”.

La ministra de justicia Gloria María Borrero aseguró que esa tesis del legislador no es cierta y que se quiere evadir el debate de fondo para transformar el sistema. “Yo creo que eso es una falacia para evitar la reforma. Estamos en un proceso porque la iniciativa no es solo un acto legislativo y se debe debatir a fondo las propuestas. Estamos entregando principios que van a orientar las reformas legales”.

El debate está citado para el próximo martes y se espera que en esa semana pueda ser evacuado el primer debate. Lo cierto es que antes del 16 de diciembre este acto legislativo debe haber superado cuatro debates para evitar su hundimiento.