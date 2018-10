“No es justo que migración venezolana sea responsabilidad solo de Colombia"

El expresidente del gobierno de España, Felipe González, pidió “cooperación internacional muy intensa con Colombia”, para enfrentar el desafío de la migración generada por la catástrofe humanitaria que vive Venezuela. “Es el desafío más grande que tiene la administración del gobierno de Iván Duque”.

La declaración fue hecha en una entrevista exclusiva concedida a Caracol Radio, en el marco de su participación en la reunión del Círculo de Montevideo, que se cumple en Bogotá, en una de las sedes de la Cámara de Comercio.

“Hay que movilizar a todos, desde la Unión Europea y hasta lograr una política regional conjunta. Porque esa migración desde Venezuela tiene afectados a Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, los países del sur, y hasta Brasil, aunque su frontera no es tan densa; en fin, debe haber solidaridad internacional. No es justo que esto sea una responsabilidad sólo de Colombia. Todo el mundo se tiene que meter”, agregó González.

La crisis venezolana le preocupa tanto, que dice no encontrar una comparación con esta tragedia: “No he visto nunca en mi larga experiencia política un proceso como este de destrucción de la sociedad, de su capacidad de producción y hecho desde la institucionalidad. Venezuela, en cuatro años, ha destruido más del doble de producto bruto, que la república de Weimar antes de la llegada de Hitler (régimen político alemán entre las dos guerras mundiales del Siglo XX). Nadie entiende cómo se puede hacer algo de manera tan desastrosa para acabar el pueblo. Y esta no es ya una tragedia local, sino regional e internacional, un éxodo bíblico. Por eso es urgente buscar una transición democrática; si esto sigue así, serán cinco millones de personas que tendrían que abandonar y nadie lo hace por capricho”.

De otra parte, el expresidente González habló sobre la implementación en Colombia del acuerdo de paz con las Farc, del que ha sido un acompañante principal. Destacó que esta semana se haya hecho una evaluación positiva de ese proceso, en Naciones Unidas y dijo que lo más importante es que haya una voluntad permanente de implementación, que supere los cambios de gobierno.

“A veces, eso no se entiende tanto dese acá, pero para Europa y para Naciones Unidas, en un mundo con tantos conflictos, es un gran alivio ver un acuerdo de paz con un programa serio de implementación, como el que existe en Colombia”.

Felipe González también habló con Caracol Radio sobre la posible llegada al poder en Brasil del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro: “Tenemos una crisis por esta oleada de machos alfa gobernantes, del norte al sur del continente, empezando por Estados Unidos y ahora en Brasil. La democracia no garantiza el buen gobierno, pero debería garantizar que al gobierno que no le gusta a su pueblo, se le pueda echar. Espero que Brasil no se contagie de esa tentación de perpetuarse en el poder, sino que institucionalmente haya posibilidad de que si las ideas de Bolsonaro fracasan, su pueblo pueda decidir otro camino”.

Sobre la situación de su país, España, en donde Pedro Sánchez está en la primera parte de su gobierno, dijo que el presidente está intentando compensar las crisis internas, pese a la dificultad de haber llegado al poder más por un acuerdo para sacar a otro, que por un acuerdo sobre un plan de gobierno. Más puntual fue al hablar sobre las peticiones independentistas de algunos sectores en Cataluña: “El gobierno no puede, no debe y no quiere moverse del respeto a la Constitución y al propio estatuto de autonomía que legitima el gobierno de Cataluña. Si allí algunas personas se saltan la legalidad, se encontrarán al gobierno con toda la fuerza que le da la ley”.

Finalmente, insistió en una idea que planteó el martes, durante el primer día de sesión del Círculo de Montevideo: “Veo con preocupación a grandes dirigentes que responden a grandes desafíos políticos solo con un trino, casi siempre desacertados y cuando son acertados, simples. Así que me parece imprescindible encontrar espacios como estos, para reivindicar el tiempo para pensar y encontrar salidas a los grandes desafíos. Las redes sociales llegaron para quedarse, pero los dirigentes debemos responder a los ciudadanos de manera clara, aunque no simple, sino con la complejidad que ameritan las realidades sociales”.