Casa Netflix: lo bueno, lo malo y lo feo

130 millones de personas de personas en el mundo disfrutan de los contenidos de Netflix, la plataforma que ofrece series, documentales y películas en una variedad de géneros e idiomas. Tanta es la afición por los contenidos, que por estos días, una galería en Bogotá es la sede de Casa Netflix, un espacio para que los fans de la plataforma puede interactuar con escenografías de Stranger Things, La Casa de las Flores, La Casa de Papel, Nicky Jam: El Ganador y Sabrina.

Los asistentes pueden vestirse con los 'monos' y las máscaras de Dalí que usan los personajes de la serie La casa de papel. / Caracol Radio

Le puede interesar: ¡Tenga cuidado! Internan al primer adicto de Netflix

¿Dónde y cuándo?

La Casa Netflix está ubicada en la Galería Cero, en la Avenida calle 80 # 12 – 55, en Bogotá. Este espacio está habilitado del 10 al 14 de octubre. El recorrido dura unos 40 minutos.

Lo bueno

Si usted es fan de Netflix, va a encontrar un lugar ideal para tomar fotos de sus series favoritas. Por esa razón, lleve cámara (o celular con la batería cargada) y toda su creatividad para hacer buenas fotografías. También asegúrese de tener datos, porque si publica imágenes en redes sociales, puede ganar premios.

No es un museo, así que usted puede interactuar con la escenografía: sentarse en el sofá de la casa de Will (Stranger Things), montar en las bicicletas de Mike y Dustin (Stranger Things), ver el locker de Hannah Baker (13 reasons why), cantar Bella Ciao en la cámara de dinero de La Casa de Papel, interactuar con la música de Nicky Jam, conocer el cuarto de Lara Jean (A todos los chicos de los que me enamore), o vestirse con el uniforme de la serie Elite.

Ojo: Estos son los estrenos de Netfix para el mes de octubre

La casa de Will, el niño perdido en Stranger Things, es uno de los lugares favoritos para las 'selfies'. / Caracol Radio

Usted puede detallar el lindo cuarto de Lara Jean, la protagonista de la película "A todos los chicos de los que me enamoré" / Caracol Radio

En el último piso de la casa es posible interactuar con luces que van al ritmo de la música de Nicky Jam, a propósito del estreno de la serie sobre el cantante de reguetón. / Caracol Radio

Lo malo

Los cupos están sujetos a disponibilidad y para cuando usted lea esta nota, seguramente estarán agotados. Para asegurar la entrada, usted debe inscribirse en https://www.casanetflix.com/ y llevar la constancia de su reserva. Hay personas que logran entran sin reserva, pero les toca esperar con paciencia y arriesgarse a que haya cupos libres.

Casa Netflix solo estará en Bogotá hasta el 14 de octubre. Todavía no se tienen programadas nuevas fechas de la exposición (así que si no aprovechó, puede perder la oportunidad).

Lo feo

Aunque usted tenga reserva, es posible que le toque hacer una fila larga, que retrase la hora de entrada que había planeado inicialmente. Depende de la cantidad de gente, es posible que le toque esperar para tomarse sus fotografías, o que le pidan que agilice la experiencia. Trate de ir en un momento que no sea 'hora pico' (en la noche hay bastante gente). Los horarios son Miércoles y Jueves: De 12:00 p.m a 10:00 p.m. Viernes a Domingo: De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Aunque es un espacio agradable para compartir con amigos, hay escenografías muy pequeñas que pueden decepcionarlo si usted tiene las expectativas muy altas. Esta parece ser la primera fase de una gran casa Netflix, razón por la cual faltan muchas series, y todavía hay mucho por explotar.

El locker de Hannah Baker es el único elemento que hace referencia a la serie '13 reasons why'. / Caracol Radio

A la entrada de Casa Netflix hay un muro de la serie mexicana 'La casa de las flores'. / Caracol Radio

Consulte también: Inconformidad en la familia Colmenares por serie anunciada por Netflix