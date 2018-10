¿Lina Tejeiro le dedica canción a Andy Rivera?

El pasado lunes Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 27 por lo alto, estuve llena de bueno detalles que le dieron sus familiares y amigos.

Y al finalizar el día fue sorprendida por un grupo de mariachis, en las historias de Instagram la actriz compartió varios momentos de esta reunión.

En uno de ellos aparece cantando, junto al mariachi, la canción “Olvido intencional”. “Que no te rompa el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo puede volverse criminal”, la letra que hizo pensar a los seguidores que aún no olvida a su expareja Andy Rivera.