Silvestre Dangond recibió cinco discos de diamante

Muy pocos cantantes colombianos reciben al mismo tiempo cinco discos de diamante como le sucedió el pasado martes 09 de octubre a Silvestre Dangond.

El astro del vallenato fue ovacionado por sus seguidores y se mostró muy conmovido cuando le anunciaron sus cinco reconocimientos.

“Este homenaje no es mío, es para mis seguidores, que día a día me apoyan para seguir adelante en mi trabajo musical”, dijo el músico quien se hizo acreedor a las certificaciones por los álbumes “Esto es vida”, “Sigo invicto”, “No me compares con nadie”, “El original” y “Gente Valiente”.

“Esto es vida”, está nominado al Latin Grammy al mejor álbum de cumbia/vallenato, mientras que su éxito “Cásate conmigo”, junto a Nicky Jam, compite en el rubro de mejor canción tropical. El video de la pieza suma más de 528 millones de vistas en YouTube desde su publicación hace poco más de un año.

“Este premio no es mío, este premio es de todos”, dijo el cantante nacido hace 38 años en Urumita, Guajira. “Ustedes son los que compran mi música. Si los pudiera dividir en las mismas copias seria espectacular, siéntanse dueños de esto”.

Durante el homenaje fue proyectado un video rodado en Urumita y Dangond recordó su paso por otros países donde ha cosechado muchos seguidores como Ecuador y Venezuela. El músico emprenderá en los próximos meses una gira colombiana con paradas en Villavicencio, Bogotá, Manizales, Cali, Barranquilla, Montería y Melgar.

“Contamos la historia de éxito de toda una carrera”, dijo Alejandro Jiménez, ejecutivo de Sony Music, la disquera de Dangond.