Nuevamente Amparo Grisales protagonizó un “berrinche” en ‘Yo me llamo’

Fuertes comentarios ha traído el programa ‘Yo me llamo’ desde el momento de su lanzamiento, los imitadores, y los participantes que buscan un minuto de fama con sus “artistas favoritos” como fue el caso de ‘Yo me llamo Sebastián Yatra’ o ‘Yo me llamo Pipe Bueno’.

Esta vez la gran protagonista fue Amparo Grisales, que no pasa desapercibida por ningún lado y chocó tan fuertemente con su compañero César Escola que llegó a afirmar se marcharía a su casa en medio de la emisión.

La fuerte discusión se presentó por la diferencia de opinión luego de la presentación de la imitadora de la barranquillera Shakira.

A continuación algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Depende de la piedra con que amanezca Amparo Grisales si le gusta o no o si hace pataleta o no pa q los otros dos le hagan caso — Maleja101Malejita (@Maleja101Maleja) October 10, 2018