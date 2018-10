Gobierno insiste en no financiar tratamientos de reproducción asistida

El Gobierno insiste en que no es viable financiar tratamientos y terapias de reproducción asistida. Para esto se apoya en dos conceptos enviados a la corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud y de Hacienda, a propósito del estudio y la posible decisión que se emitiría respecto a la política pública para tratar las enfermedades de fertilidad.

El Ministerio de Salud argumenta que no se violan los derechos de las personas que no pueden tener hijos, porque así no estén en el POS existen los tratamientos y servicios tecnológicos para ayudarlos, por lo que la atención está garantizada.

Además señala, “Garantizar tratamientos de infertilidad a través de Técnicas de Reproducción Humana Asistida o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) financiados con recursos públicos, sin que dichas tecnologías se hayan sometido al mecanismo creado por este ministerio, como autoridad competente, para determinar si cumplen o no con los criterios de exclusión del sistema, implica el desconocimiento tajante de lo previsto en el artículo 15 de la Ley Estatutaria”.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insiste en el impacto fiscal del proyecto de ley que se estudia generaría, pues considerando que cada procedimiento podría costar como mínimo 13 millones de pesos, el costo total podría ascender a los 13 billones de pesos.

Las estimaciones son que si se incluye en el pos esta financiación al menos 235.914 parejas podrían ser beneficiadas.