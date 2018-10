¿La inteligencia artificial podrá reemplazar a los creativos?

En la Cumbre Latinoamericana de Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo +Cartagena, celebrada el 3, 4 y 5 de octubre, varios de los conferencistas invitados tratado el tema de la Inteligencia Artificial (IA), y cómo la automatización del trabajo puede ser un riesgo para el empleo de los humanos.

Algunos conferencistas comentaron que efectivamente algunos empleos serán reemplazados, ya que la inteligencia artificial ofrecerá mejores prestaciones y resultados.

Pero, ¿qué pasa en un rubro como el de la publicidad y el mercadeo? ¿Es posible que la Inteligencia Artificial reemplace a los creativos?

La respuesta es un no, por ahora.

La inteligencia artificial brinda a este rubro (y a muchos otros) la capacidad de hacer mucho mas rápido algún tipo de trabajo, motivo por el cual muchas grandes empresas han decidido "subirse al bus", y adoptar estas nuevas tecnologías, para así brindar mayor efectividad y servicio a sus clientes.

Es por esto que las agencias publicitarias que aun no lo hacen, deben cambiar su método: ahora es posible generar miles de opciones en tiempo real para satisfacer las necesidades de los clientes y no no ofrecerles únicamente dos o tres propuestas.

Por ahora, el ejercicio creativo no será reemplazado, pero las agencia que se rehúsen a adoptar estas tecnologías serán devoradas por la competencia.

"Anduvimos mucho tiempo por un camino ya conocido, pero llegó la hora de recorrer un nuevo camino: uno que nos hará la vida mas fácil y rápida, para así sacarle más provecho a nuestro trabajo y ser los primeros en esta industria tan competitiva", concluyó Ignacio Zuccarino, director Creativo en Google Cloud, durante +Cartagena. "Las agencias de publicitarias ya no venderán un producto, sino un servicio, y aquella que tenga el software más potente y capaz, ganará".