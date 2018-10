Maluma ¿Se arrepiente de hacer ‘cuatro babys’?

Maluma dio una interesante entrevista en el medio español, en este le preguntaron sobre sus polémicas canciones, específicamente ‘Cuatro babys’. Recordemos que esta letra fue muy cuestionada por la forma que se refiere a la mujer.

¿Se arrepiente de su papel en el tema Cuatro babys? No. Jamás. ¿Cómo me voy a arrepentir? Durante un concierto en Puerto Rico, ese fue el más exitoso. Allí me di cuenta de que la canción no solo había crecido muchísimo en mi país, sino a nivel internacional. No me arrepiento para nada.

A lo que arremetió el periodista: ¿Pero es consciente de la náusea que esa letra provoca en muchas mujeres? Claro. Está bien. Pero ya he dicho que las peores partes de la canción no las canto yo. Y creo que se trata de un pensamiento que todavía no se ha desarrollado tanto en Latinoamérica. Si se escuchan con atención la mayor parte de las canciones de trap y rap americano… El último tema que Kanye West canta con Lil Pump, en el que dice “You’re such a fuckin’ ho, I love it” [eres tan jodidamente puta, me encanta]… Eso es más fuerte todavía. Y son artistas que se presentan a los Premios Grammy anglosajones.

Por otra parte, habló de sus inicios en la música, el apoyo de su familia y también sobre el fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

¿Qué representa para usted la figura de Pablo Escobar? Una persona que casi acabó con el país. Un delincuente.

Durante una larga charla el cantante colombiano aprovechó para pedirles perdón a todas las mujeres, que sin querer, se ha sentido insultada por sus letras.

¿Le gustaría también pedir perdón a las mujeres que se sienten insultadas por su música? Sí. Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. Pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla.

