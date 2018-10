Esteban Santos‏ arremete contra ‘Pacho’ Santos

Luego de la polémica declaración de Francisco Santos sobre la posibilidad de que Venezuela nos ataque, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos y también el primo del embajador a cuestionado la respuesta que dio al medio el Tiempo.

“No tío. Esto no es como jugar Risk o Batalla Naval. Esto es un tema muy serio y peligroso que pone en riesgo la vida de miles de personas. La diplomacia es para evitar guerras, no para instigarlas”, escribió Esteban en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente los seguidores del joven han apoyado su comentario “Muy bien Esteban, para eso están las generaciones nuevas, para corregir y enmendar los comportamientos que nuestras generaciones no queremos reconocer”.