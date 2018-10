¿James Bond ahora lo protagonizará una mujer? /

Por mucho que la meca del cine se haya propuesto revisitar algunas de sus franquicias más exitosas con un nuevo reparto encabezado por protagonistas femeninas, con resultados dispares, todo sea dicho, James Bond nunca seguirá ese camino por mucho que se haya hablado de esa posibilidad ante la inminente 'jubilación' de Daniel Craig.



"Bond es hombre, es un personaje masculino. Se escribió como tal y creo que muy probablemente seguirá siendo hombre", ha afirmado Barbara Broccoli, productora de la saga, para descartar que esta vaya a seguir el mismo camino que 'Ocean's Eight' o el catastrófico remake de 'Los cazafantasmas'. "Me parece que así está bien. No hace falta convertir personajes masculinos en mujeres. En su lugar, por qué no nos centramos más en crear roles femeninos con historias en las que encajen por sí solos".

A Broccoli no se le escapa que, por mucho que le hicieran un lavado de cara a los próximos filmes poniendo una actriz al frente de los mismos, la premisa general de la historia jamás podría ser considerada "feminista", de ahí que no merezca la pena intentarlo.

"Pero solo hay que mirar lo mucho que ha cambiado el mundo y creo que James Bond también lo ha hecho y ha evolucionado con los tiempos", ha apuntado en una nueva entrevista al diario The Guardian. "Yo he intentado cumplir con mi parte y creo que con las películas de Daniel Craig en particular, se han actualizado en lo que respecta a la visión que ofrecen de las mujeres".