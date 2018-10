Corte dice que la JEP no es competente en el caso del hijo de ‘La Gata’

La Corte Suprema de Justicia volvió a negar el envío de un expediente a la JEP, esta vez de uno de los hijos de Enilse López, ‘La Gata’. Se trata de Héctor Julio Alfonso López quien es acusado de promover grupos al margen de la ley.



La decisión se toma teniendo en cuenta dos argumentos, el primero, que si se interpreta que cada vez que haya un deseo de someterse a la jurisdicción se envía el expediente, se produciría una parálisis en la justicia ordinaria.

Dice, que la JEP, “Solo tiene como destinatarios a sujetos procesales y comparecientes a quienes les atribuyan hechos y conductas delictivas que se hayan cometido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento ilícito (...). De no ser así se llegaría al absurdo que el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018 autoriza sin fundamento alguno a que toda persona que esté siendo procesada por la justicia ordinaria, así su conducta no esté relacionada con el conflicto armado, con el hecho de manifestar a la autoridad que conoce del proceso que es su voluntad someterse a la JEP, debe suspenderse todo procedimiento”.

Dice la Corte ese “absurdo” asfixiaría a la JEP “con actuaciones innecesarias e infundadas”.

Y segundo, que si bien es cierto que su familia y su patrimonio personal habría tenido relación con los Bloques Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, “después de 2006 se desligaron de dichas agrupaciones porque aquellos se desmovilizaron y conformaron una estructura armada ilegal diferente en la que su ideología se caracterizó no por combatir la guerrilla, no por enfrentarse al Estado, no por doblegar a las FARC, sino porque se organizaron para enriquecer su patrimonio”.

Afirma que era entonces una estructura ilegal de delincuencia común que nada tiene que ver con la JEP.