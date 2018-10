La razón por la Robbie Williams abandona Twitter

Como le ocurre a todos los artistas y personalidades públicas que cuentan con una pequeña morada en las redes sociales, el cantante Robbie Williams ha podido experimentar en primera persona que la esfera virtual es un arma de doble filo que, por un lado, puede ayudarte a mantener la autoestima alta con solo leer los elogios y alabanzas de tus fans y, por el otro, sumirte en la más absoluta desazón a cuenta de las críticas descarnadas que suelen vomitar los llamados 'trolls'.

Por eso, y teniendo en cuenta también que hace unas semanas dio la bienvenida a su tercer retoño con su esposa Ayda Field, el intérprete ha decidido abandonar definitivamente su cuenta de Twitter y dejar que la gestione un grupo de expertos, los cuales podrán ignorar mejor e incluso bloquear a aquellos detractores que se dediquen a insultarle o burlarse de él con crueldad.

"He tenido que largarme de las redes sociales, ya no leo lo que se dice de mí en Twitter y en esos sitios. El amor que puedes recibir es masivo en ocasiones, pero los niveles de odio que se manejan ahí son incluso mayores y tienes la sensación de que el mundo se está acabando. Creo que si la mitad del país [su Reino Unido natal] me odia, en las redes sociales deben de ser como 50 millones de personas", ha expresado con preocupación.

Aunque el artista ha tenido que aprender con el paso de las décadas -desde que se convirtiera en una de las estrellas más reconocibles de la escena pop en la década de los noventa- a afrontar con la mayor entereza posible las críticas y las muestras de desaprobación procedentes de la opinión pública, a su juicio la intensidad con la que este tipo de comentarios se materializan en las redes sociales termina siendo abrumadora.

"Es que estamos hablando de un montón de gente que tiene acceso directo a ti, se acaba metiendo en tu cabeza y te hacen sentir fatal", ha sentenciado el exvocalista de Take That, quien ha tenido que superar frecuentes brotes de ansiedad y depresión a lo largo de su extensa carrera, en conversación con el diario británico The Sun.