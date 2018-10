¡Vuelve y juega! Amber Heard denuncia a Johnny Depp

Uno de los mejores actores de Hollywood, Johhny Depp vive un terrible momento a nivel personal y económico, pues la crisis monetaria que enfrenta no llego sola, nuevamente fue denunciado por su exesposa, la modelo Amber Heard, quien ya había denunciado al actor por malos tratos, esta vez lo hizo por violencia de genero.

La modelo decidió volver a denunciarlo, por una entrevista que dio el cantante a la revista GQ, en donde dijo que la acusación de Amber “lo hacía sentir el cuasimodo de Hollywood”.

Para todo el mundo fue indignante la entrevista de Depp, pues en ningún momento hablo de los abusos que le causo a la señora Heard, la cual dijo que este articulo el artículo de GQ lleno de falsedades.

Pero el autor de la nota dijo en su cuenta de twitter: “Con este reportaje no queremos decir que sabemos lo que ocurrió entre Johnny Depp y Amber Heard en mayo del 2016 ni en ningún otro momento de la vida privada de la pareja. Yo sólo quería venir a pedirle a Depp que me diera su versión de los hechos que hasta el momento no se ha escuchado debidamente”.

Aunque existen muchos comentarios en su contra, los seguidores del reconocido actor esperan con ansias la nueva película 'Los Crímenes de Grindelwald', en donde actuara el reconocido actor, su estreno será en noviembre.