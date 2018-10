¡Ídolos! Así fue el encuentro de Pelé y Will Smith, ¿de qué hablaron?

Recientemente el cantante y príncipe del rap Will Smith compartió en sus redes sociales el emocionante encuentro que tuvo con Pelé, la leyenda del fútbol brasilero.

"Me topé con @Pele antes de una cena, me dijo que tenía que hacer 25 toques antes de comer y que estoy aquí como DAMN. ¡Podríamos morimos de hambre, pero al menos conocí a la leyenda primero", escribió Will Smith en la publicación de su cuenta Instagram.

En las fotografías publicadas por el príncipe del rap, se puede observar el momento en el que Pelé le hace entrega de una camiseta de fútbol de la selección brasilera, la cual se la obsequió autografiada y con un emotivo mensaje.

Así pues, las celebridades pasaron un momento agradable en el que compartieron durante varios minutos,además, las fotografías han logrado tener miles de reacciones y comentarios por su repentino encuentro.