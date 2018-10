Khabib vs. McGregor: el combate más esperado en la historia de la UFC

La espera terminó para los fanáticos de la UFC: el ruso invicto Khabib Nurmagomedov ya tiene rival para defender su indiscutido título de campeón mundial de peso ligero contra el que todos querían: el irlandés Conor McGregor, quien vuelve a luchar luego de ser derrotado por Floyd Mayweather Jr. en boxeo. Los dos europeos más populares y más exitosos de la historia de UFC, chocarán en el octágono hoy desde las 9:00 PM hora colombiana.

En el T-Mobile Arena de Las Vegas. El actual campeón mundial de peso ligero, el invicto Khabib Nurmagomedov (26-0-0) defenderá su título contra Conor McGregor (21-3-0), quien continúa siendo un fenómeno que sigue ganando pese a las dudas de quien sea. Como en todos los eventos de UFC, la transmisión de las preliminares y la cartelera principal será exclusiva para suscriptores del paquete FOX Premium en Colombia.

Las puertas del octágono se cerrarán y adentro saldarán cuentas por fin. El irlandés Conor “The Notorious” McGregor conquistó su doble título en venciendo a Eddie Alvarez en noviembre de 2016, para luego ausentarse de las artes marciales mixtas (MMA) y enfrentar a Floyd Mayweather Jr. en boxeo en lo que se conoció como el evento del siglo “The Money Fight”. Por su parte, el ruso Khabib “The Eagle” Nurmagomedov siguió, enfrentó y venció a Al Iaquinta en abril de este año para ganar el título indiscutido de peso ligero.

Khabib Nurmagomedov tiene récord de invicto de 26 peleas con ocho victorias por nocaut y ocho por sometimiento. Conor McGregor suma 21 victorias, con 18 nocauts y tres derrotas por sumisión. Pero no es sólo el cinturón lo que está en medio de Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor; también hay asuntos pendientes que resolver. McGregor quiere hacer pagar a Khabib por abofetear a su mejor amigo Artem Lobov, mientras que Khabib busca hacer que Conor se trague sus palabras por hablar mal de él.