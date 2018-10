Alejandra Pradón se hizo un rejuvenecimiento vaginal en televisión /

Después de un tiempo alejada de la televisión y de haber elegido bajar su perfil mediático, Alejandra Pradón reapareció en los medios y se hizo un rejuvenecimiento vaginal en vivo. Además, se realizó un tratamiento de belleza en la cara en el programa Dr Beauty.

"Quiero embellecerme y levantar estas partecitas (de su rostro), pero sin cirugías porque no quiero pasar por el posoperatorio. Hace bastante que no me hago nada", comentó ella a los expertos quienes le colocaron hilos tensores en su rostro.

Además, le hicieron un blanqueamiento de esta zona con un láser que trabajó en la parte externa. Y en segundo lugar otro tratamiento en la vagina que previene la incontinencia y la sequedad.

La modelo se mostró muy satisfecha con los procedimientos y aseguró que no le dolió para nada ninguno de los dos tratamientos, finalmente se fue feliz por los resultados.