¡No apto para cardiacos! Los desnudos de Instagram de este viernes

A pesar de que Instagram tiene unas políticas sobre los desnudos, cada vez vemos que los famosos quieren retar a esta plataforma haciendo caso omiso.

Laura Tobón es una de ella, aunque no muestra mucho, ha publicado una fotografía en la que luce solamente un abrigo negro y nada de bajo. Junto a la imagen escribió “Tu cuerpo es tu santuario, ámalo y protégelo como un tesoro. No dejes que nada ni nadie lo irrespete”.

Vea también: La reacción de Laura Tobón al probar leche materna de ‘Maleja’ Restrepo

Por otro lado, Natalia París también dejó a sus seguidores más enamorados con la instantánea que se tomó en París, Francia en la que usa un abrigo de piel y pantis blancos. Aunque no muestra nada fuera de lo normal, deja ver su espectacular cuerpo.

A esto se unió Maria Fernanda Yepes, la actriz sí posó como “Dios la trajo al mundo” y reflexionó sobre la desnudes: “Y no, no estaba posando, y no, no lo hago por exhibirme. La desnudez: el estado más puro y genuino de un ser humano.