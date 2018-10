La reacción de Laura Tobón al probar leche materna de ‘Maleja’ Restrepo

‘Maleja’ Restrepo, como todos los jueves, publicó un video en el canal de YouTube ‘Parceros’, sobre el reto que realizó a sus amigos Laura Tobón y el Instagramer ‘El mindo’.

En este quiso que diferenciaran la leche materna de la leche normal. El primero en probarla fue ‘Tatan’ Mejía; quien casi no lo logra, luego siguió el instagramer; quien no le gustó la leche materna y, luego terminó la presentadora a quien le encantó la leche; así no diferencia cual es cual.

Los instagramer y youtuber ahora están realizando videos en conjunto para así lograr llegar a más público.