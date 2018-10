En Argentina agreden a una mujer por ser extranjera

Se ha empezado a viralizar un video en el que se muestra el momento en el que una mujer insulta, junto a su hijo de más o menos 4 o 5 años, a dos mujeres por tener acento extranjero.

Inicialmente la argentina le menciona que: “Usted está drogada colombiana de mi***da”, a lo que responde la mujer “Ni siquiera soy colombiana, edúcate”.

Luego se ve como la argentina la sigue insultando y su hijo, además de tratarla mal le lanza cosas. Al final del video, que fue publicado por Veronica Marin una de las venezolanas, se ve a la Policía escuchando a la argentina mencionando que la extranjera le pegó a su hijo, algo que no quedó registrado en el video.

“La señora me GOLPEO con un policía en el medio y no la podía tocar ni calmar porque un hombre policía no puede “agarrar a una mujer”, parte del mensaje de la publicación.