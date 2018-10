Criticas a Margarita Rosa de Francisco por decreto que prohíbe dosis mínima

A través de su cuenta de Twitter la actriz colombiana, dio a conocer su punto de vista frente al nuevo decreto implementado por el gobierno Duque, que prohíbe el porte de la dosis mínima de marihuana en espacios públicos.

Margarita Rosa de Francisco expresó que: “Les digo, sinceramente, que no sé si lo de prohibir la dosis mínima es bueno o malo, no tengo ni idea. A mí me gusta es fijarme en los motivos que tiene la gente para drogarse. Si el ser humano no viviera tan angustiado, no metería nada y no sería necesaria ninguna ley”.

Esta reflexión de la presentadora desato cientos de comentarios en redes sociales, puesto que muchos internautas han afirmado que apoya el porte de la dosis minina y otros han llegado a acusarla de ‘marihuanera’.

Pero no todo fue la lluvia de críticas, la actriz recibió apoyo, por parte de usuarios que afirman falta compresión de lectura.