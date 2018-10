Fecode pide mejorar condiciones de maestros en zonas apartadas

El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Alarcón, destacó la labor de los maestros en el país y recalcó especialmente a quienes se encuentran alejados de los cascos urbanos de los municipios.

Alarcón insistió en que debe haber más esfuerzos por parte del Estado para garantizar condiciones dignas para los educadores.

“Allí se no están cayendo las instituciones educativas. No hay dotación, no hay material didáctico, no hay infraestructura. Para llegar a los colegios alejados del casco urbano es necesario recorrer hasta cinco días de camino en algunos casos. Hacemos un llamado al Gobierno para que podamos trazar conjuntamente un plan y brindar un apoyo a nuestros docentes”.

A pesar de las necesidades que experimenta frecuentemente el sector, Fecode explica que no parecen existir iniciativas gubernamentales que busquen beneficiar a los educadores.

“Al contrario, lo que se han presentado son proyectos de ley para recortar los recursos para la educación”.

El dirigente aseguró que, aunque la gran mayoría de los departamentos presentan estas condiciones, la situación es más difícil en regiones como Putumayo, Guajira, Amazonas y el Chocó.