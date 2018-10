“Soy una máquina de sexo, pero también una señora”: Gloria Trevi

Gloria Trevi, quien ha estado en la mirada de todos los medios por su crisis matrimonial con Armando Gómez. En la revista ´People en español’ confesó que la falta de pasión y aventura, y sumado que su pareja tuvo comportamientos fuera de lo común, fue lo que aumentó los problemas con su pareja.

También confirmó que: “a los 50 estoy más perra que nunca: soy una máquina de sexo, pero también soy una señora. Si me dan lo que yo pido, estoy contenta ¡y quiero mucho!”.

Sobre el tema de una posible separación afirmó que: “yo no le tengo miedo a esas cosas (…) Todo lo que tenía que soportar en la vida lo soporté, estoy para que si me aman de verdad me lo demuestren”.