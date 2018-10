Kovac: “No puedo jugar con 12, James jugará tantos partidos como los otros"

Niko Kovac, técnico del Bayern Múnich, habló previo al inicio de la jornada 7 de la Bundesliga sobre el volante colombiano James Rodríguez, quien no ha logrado consolidarse como titular en el equipo, a pesar de sus excelentes actuaciones cuando entra al terreno de juego.

"Tienes que ponerlo como es. Tenemos muchos jugadores de primera. Siempre habrá juegos donde algunos no juegan. James es un jugador extraordinariamente bueno e importante para el Club. Probó esto contra el Schalke, probó contra el Benfica, y también demostró contra Ajax cuando entró, pero no puedo jugar con 12 hombres. Va a jugar tantos juegos como los otros", aseveró Kovac sobre el por qué el colombiano no juega continuamente.

“leí un informe diciendo que entrenamos muy poco, esto es ridículo. Sí entrenamos tres veces a la semana, por supuesto habrá sesiones cortas donde sólo tenemos que reajustar algunas cosa", aseguró el técnico bávaro.

Finalmente, el croata respondió sobre los resultados de los últimos tres partidos, dos empates y una derrota, "No podemos hablar de una crisis