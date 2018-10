Un Millonarios golpeado busca triunfar ante Once Caldas por Copa Águila

Millonarios se enfrentará con Once Caldas, este viernes, en la ida de la semifinal por Copa Águila, desde las 7:45 PM, en el estadio Palo Grande de Manizales.

El conjunto albiazul llega a este choque golpeado anímicamente, luego de que el pasado martes fuera eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, ante Santa Fe, que lo venció en tanda de penaltis.

Por su parte, el 'blanco blanco' atraviesa un momento futbolístico totalmente distinto, ya que, es uno de los mejores equipos de la actual Liga Águila, ubicándose en la segunda plaza del rentado local, con 25 unidades.

El semestre de los dirigidos por Miguel Ángel Russo no es el esperado, no han conseguido ganar en El Campín y está fuera de los ocho en la Liga Águila, además, no gusta el fútbol que exhibe y cada partido son más lo factores negativos que positivos los que resaltan, sin embargo, cuando actúa de visitante logra conseguir mejores resultados.

Millonarios se volverá a enfrentar a Once Caldas por tercera vez en lo que va corrido del año. El último encuentro entre ambas escuadras terminó 2-2, en un juego válido por la Liga Águila.

Este viernes será el partido número 201 entre 'embajadores' y los de Once Caldas y el primero por Copa Águila. Millonarios domina en el historial con 83 victorias, mientras el 'blanco blanco' lleva 50 y han igualado en 67 ocasiones.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Cuadrado; David Gómez, Andrés Correa, Diego Peralta, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; César Amaya, Ricardo Steer y Ray Vanegas / Marcelino Carreazo.

Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Omar Bertel; César Carrillo, Juan Camilo Salazar, Juan Guillermo Domínguez Cristian Marrugo; Ayron Del Valle y Roberto Ovelar.