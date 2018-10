Así reaccionó Paola Turbay a la polémica por comentarios de Miss Colombia /

Unas declaraciones de la nueva Señorita Colombia, Valeria Morales, quien criticó la participación en el próximo concurso de Miss Universo de la transgénero española Ángela Ponce, causaron controversia en diferentes sectores del país.

En una entrevista a la reina le preguntaron su opinión sobre la participación en Miss Universo de Ponce, de 26 años, una transgénero que el pasado 2 de julio fue elegida Miss España.

"El reinado de belleza es para mujeres que nacemos mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetar la idea, pero no compartirla", indicó la Señorita Colombia.

Por lo anterior, Paola Turbay se pronunció al respecto en una entrevista realizada por 'Dos y Punto' frente a la polémica por comentarios de la nueva Señorita Colombia.

"Hoy en día tenemos que entender que en el mundo no todo es blanco o negro, hoy en día hay una diversidad impresionante, de hecho, hay más géneros y uno no puede clasificar de manera tan metódica", dijo Paola después de conocer la palabras textuales que dijo Valeria Morales.

Además, en medio de la entrevista, Paola afirmó que no tendría ningún problema en participar en un reinado de belleza con una candidata transgénero.

"No le tienen que dar tanto palo a Valeria, por que es una niña, es muy joven, uno entendiendo muchas cosas ahora pero a esa edad no, por eso no la pueden juzgar", dijo Paola.

Turbay aseguró que hasta el momento en el que las personas "viven ciertas experiencias, leen otros libros o ven otras películas entiende las situaciones", a demás, aseguró que estas situaciones se presentan por falta de contacto con situaciones de este tipo.

"Siento que ella no es transfóbica, de pronto después de esto puede cambiar de opinión", finalizó Paola Turbay frente a las palabras de la nueva Señorita Colombia.