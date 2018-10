‘El Mindo’ quiere que su hermano Bruno Mars vuelva a casa

Armando Ortiz, más conocido como 'El Mindo' en redes sociales, quiere que su ‘hermano’ Bruno Mars lo reconozca y vuelva a casa.

El Instagram grabó un mensaje en el que cuenta lo triste que es no haber compartido mucho tiempo en su niñez con Bruno. Además, habla su mamá quien cuenta un poco de su “hijo” Mars.

‘Mindo’ aprovechó su gran parecido con Bruno para realizar este mensaje el cual ya cuenta con miles de reproducciones.

La idea del caleño es que todos sus seguidores publiquen en sus redes sociales un video, con el #brunopapicomehome, en el que muestren sus mejores pasos, para que así el intérprete de ‘When I Was Your Man’ se manifieste, al menos con un ‘like’.

Usted qué dicen ¿Se parecen? ¿Mindo logrará su objetivo?