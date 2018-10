“Génesis Rúa sí fue abusada”: Gobernadora de Magdalena

Casi una semana después del estremecedor hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de nueve años en el municipio de Fundación, Magdalena, que fue ahorcada y luego incinerada, el Instituto Colombiano de Medicina Legal entregó los restos a su familia.

El procedimiento se desarrolló en la tarde de este jueves en Santa Marta y contó con el acompañamiento de la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes, que le dijo a los medios de comunicación que la pequeña Génesis Rúa Vizcaíno sí fue abusada sexualmente.

“El director seccional de Medicina Legal me acaba de confirmar que sí se trata del cuerpo de Génesis y que sí fue abusada. Yo no creo que el responsable tenga problemas mentales pero confío en la justicia y solo pido que le caiga todo el peso de la ley, esto no puede seguir pasando con nuestros niños”, fueron las palabras de la gobernadora Cotes luego del procedimiento.

Se sabe que Adolfo Arrieta, el hombre de 55 años que se encuentra capturado por este caso, ha solicitado una audiencia para allanarse a los cargos que le imputa la Fiscalía consistentes en el delito de feminicidio agravado.