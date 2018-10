"Le dimos todas las oportunidades a Medimás para que cumpliera"

Ángela María Echeverry, es la agente liquidadora de Salucoop EPS que tomó la decisión de echar para atrás la venta de las acciones de Cafesalud a Medimás.Explicó por qué, y resaltó que se le dio un tiempo para ver si podían mejorar el servicio.

Sobre el tema: Revocaron la venta de Cafesalud a Medimás

"Me queda la tranquilidad moral de haberles dado todas las oportunidades para que cumplieran, no solo con los plazos, sino con el mejoramiento y la prestación del servicio de salud. Eso nos llevó hasta este momento a requerirlos en muchas oportunidades. Algunas decisiones no las tomamos antes, esperando que mejorara la prestación de ese servicio de salud", dijo.

Lo que se revoca explicó, son dos contratos: "El primero por incumplimiento de obligaciones dinerarias y por incumplimiento en las prestaciones de salud. Cuando se hizo la venta en el contrario claramente se expresó que esa entidad tenía que cumplir con los requisitos y las exigencias que entran en el orden legal y que la Superintendencia de Salud les ordenó en el momento que les fue aprobada la habilitación".

Es decir, además de la revocatoria de la venta que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud, se revocó los contratos de arrendamiento de las clínicas con las que Esimed operaba como red Medimás EPS.

"No es posible que clínicas como Salucoop de la 80 en Medellín con más de 100 camas, estén hoy cerradas por la entidad correspondiente por aseo, medicamentos, por falta de médicos enfermeras y demás", dijo.

Se pidió entonces la restitución de las clínicas que actualmente están cerradas para poder venderlas.

Le puede interesar: Los usuarios de Medimás no tendrán que hacer ningún trámite: Procurador

"Ellos no han pagado las clínicas, ellos tuvieron la opción de comprarlas y hoy no las han pagado. Las clínicas que están cerradas y pertenecen a Salucoop son las que estamos pidiendo la restitución, segundo, se buscará la mejor forma o manera de poner a la venta y entregar en operación estas clínicas a un tercero, como quiera que hoy con el cierre definitivo de algunas y temporal y provisional de otras pues están sin prestar servicio alguno", dijo.

Y agregó que la decisión se toma responsablemente: "Uno puede dar plazos para pagar los créditos, los abonos, pero lo que ha ocurrido en estos últimos días donde nos han cerrado más de ocho clínicas, donde se prestan los servicios de salud a un número importante de usuarios de Medimás, a través de Esimed y de los cuales son propiedad de Salucoop EPS, nos llevan a tomar esta decisión".

Lea también: La defensa de Medimás tras controversia por cambio de accionistas