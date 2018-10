Nacional deberá pagar mínimo 1.800 millones de pesos por Jorman Campuzano

Atlético Nacional deberá pronunciarse ante Deportivo Pereira, antes del 30 de noviembre, sobre el caso de Jorman Campuzano, quien juega en el club antioqueño en condición de préstamo y sus derechos deportivos pertenecen a la escuadra 'matecaña', según Jhon Ómar Candamil, gerente liquidador del Deportivo Pereira.

"Tenemos un acuerdo con Nacional, ellos el 30 de noviembre deben hacer caso de la opción de compra o el pago de la clausula que quedo establecida por el juzgado", aseguró Candamil.

"Mínimo deberán pagar el 65%, yo no me he acogido a ese porcentaje que son como 1.300 millones de pesos, yo le he elevado la propuesta Nacional y deberá pagar, como mínimo, 1.800 millones de pesos por Campuzano", finalizó el gerente liquidador del Deportivo Pereira.