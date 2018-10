El impresionante regalo que le dio 'Sia' a la bailarina de sus videos

Desde que Sia decidiera comenzar a ocultar su rostro para mantener al menos una parcela de intimidad en respuesta a su meteórico ascenso a la fama como cantante, la bailarina Maddie Ziegler se ha encargado de protagonizar la gran mayoría de sus videoclips y actuaciones en directo desde que era tan solo una niña hasta la actualidad, convertida ya en una adolescente.

El pasado domingo la joven cumplió 16 años y la estrella de la música quiso sorprenderla presentándose en su casa con su impresionante regalo: un Audi blanco.

La propia bailarina se ha encargado de desvelar el bonito gesto que su 'jefa' quiso tener con ella a través de su cuenta de Instagram, publicando una fotografía en la que aparece posando junto a su flamante vehículo, que venía adornado para la ocasión con un gran lazo rojo: "Dulces dieciséis y no puedo creerme que este coche sea mío", dijo la bailarina.



La famosa artista también ha compartido varias imágenes suyas abrazando a Maddie y jugando a deslizarse por el capó del automóvil.



"Felicidades a mi noonoo más especial", le deseó a través de esa misma plataforma.



No resulta demasiado sorprendente que la estrella haya querido tirar la casa por la ventana en una ocasión tan especial, ya que siempre ha mantenido una estrecha relación con Maddie que va más allá de lo profesional, hasta el punto de que esta la considera una segunda madre.

Sia, por su parte, siempre ha tratado de asegurarse de que la presión mediática que ha puesto sobre los hombros de la bailarina al convertirla en su 'álter ego' sobre los escenarios no le pase factura como a muchos otros niños famosos antes que ella.



"Hablo con Maddie cada semana acerca de si quiere seguir con esto, para asegurarle que si algún día así lo desea, todo parará. Es una conversación que todos deberíamos mantener, no solo yo, sino los directores, padres y agentes con sus niños, clientes o personas a su cargo.

Maddie ya era famosa cuando yo la descubrí, pero sin duda he contribuido a aumentar su exposición pública y me siento responsable por ello. Soy muy protectora con ella y mi objetivo es apoyarla en cualquier decisión que tome", aseguraba recientemente Sia, que ha confiado una vez más en su colaboradora habitual para protagonizar junto a Kate Hudson su debut en la dirección con el filme 'Sisters', que se estrenará el año que viene.