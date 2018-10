Los divertidos comentarios en redes tras la caída de Instagram

En la madrugada de este miércoles la famosa plataforma Instagram tuvo una falla a nivel mundial y duró varias horas sin funcionar, quizás muchos no se dieron cuenta ya que fue entre 2 a.m. a 4 a.m. (hora Colombia), pero hubo personas que sí se dieron cuenta y reaccionar de la siguiente forma.

Países como España, India, Inglaterra y Australia fueron los más afectados.

