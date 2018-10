Presidente del Congreso no tramitará moción de censura contra Carrasquilla

El presidente del Congreso Ernesto Macías aseguró que es improcedente adelantar la moción de censura en contra del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla como lo está pidiendo el senador Jorge Enrique Robledo.

Macías asegura que tiene en su poder unos conceptos jurídicos en donde se evidencia que no es viable darle trámite a esa solicitud.

“Tenemos unos conceptos jurídicos que nos dicen que legalmente esa proposición no es procedente, no es que yo me invente, es que eso es lo que dice la ley. No es procedente porque se le está indilgando al ministro Carrasquilla hechos ocurridos en otro gobierno y cuando era particular y la moción de censura se hace para los ministros de conformidad con los hechos actuales”, dijo Macías.

El legislador indicó que no puede pasar por encima de la ley y que por esa razón no someterá a consideración de la plenaria la solicitud de moción.

Entre tanto el senador Jorge Enrique Robledo, al conocer la decisión de Macías dijo que se le está ayudando a Carrasquilla a evadir su responsabilidad en los denominados ‘bonos de agua’.

“El presidente del Senado está violando la ley, él no puede decidir eso, esa es una decisión de la mesa directiva de la corporación. Me parece un atropello totalmente inaceptable a los derechos de los senadores que cumpliendo las normas pedimos la moción de censura”.

La solicitud de moción fue presentada por 17 congresistas de la oposición que tendría la opción de apelar la determinación que tomó Ernesto Macías.