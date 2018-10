Congreso no pondrá límites a la tutela en Reforma a la Justicia

El Gobierno volvió a perder un nuevo pulso ante el Congreso porque no irá en la ponencia de la Reforma a la Justicia los límites a la tutela como se había planteado en un principio.

La mayoría de las bancadas no está de acuerdo en que se toque este mecanismo que está funcionando bien en el país y que, además, es el único mecanismo expedito con el que cuentan los colombianos para garantizar sus derechos.

El coordinador de ponentes Armando Benedetti, indicó que fue un acuerdo de los partidos y que definitivamente este tema no irá en el debate. “Desde el pasado lunes habíamos advertido que la tutela no se tocaría y la buena noticia es que ya hay un acuerdo mayoritario para no hacer modificación alguna y por eso los colombianos pueden estar tranquilos ya que es su único vehículo para acceder a la justicia”.

La ministra de justicia Gloria María Borrero hizo una defensa de ese artículo para mantenerlo en la ponencia, pero manifestó que era un tema debatible por lo que respetará lo que diga el legislativo.

Con esta ponencia unificada el primer debate de este acto legislativo se hará la próxima semana.