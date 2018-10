¿Tendría medida de aseguramiento Marta Lucía Zamora?

Para el abogado Marlon Díaz, en el caso de la ex fiscal y actual directora administrativa de la JEP, Marta Lucía Zamora, quien deberá asistir a imputación de cargos por los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales, no habría espacio para una medida de aseguramiento. Al menos no, teniendo en cuenta lo anunciado por la Fiscalía.

“Yo no creo que puedan incluir ya en el momento de la audiencia que fue solicitada previamente, es decir, aparentemente solo va a ser imputación y las personas se van a defender en libertad. Segundo, también es importante precisar que ninguno de los delitos tiene una pena muy alta, a pesar de que están entre los delitos contra la administración pública”, dice.

Vea también: ¿Por qué se extralimitó en sus funciones en la JEP Marta Lucía Zamora?

Por ejemplo, en el caso del asesoramiento ilegal la pena es una multa y la pérdida del empleo y se puede agravar cuando es un funcionario de la rama judicial o del Ministerio Público, “incluso aquí no es claro que la JEP es parte de la rama judicial, sí es una jurisdicción nueva, pero no está claro”.

Y sobre la salida de su cargo, explica que la regla general es que las personas solamente deben abandonar el lugar donde trabajan hasta que sean derrotadas en juicio. El único argumento sería que, de no existir medida de aseguramiento, pueda interferir en el proceso.

El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, señala también el respeto a la presunción de inocencia.

“Es una decisión que le toca analizar a ella, porque mientras ella no sea privada de su libertad tiene todo el derecho a seguir laborando donde está laborando”, señala.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló mediante un comunicado: “Estamos seguros de que la Fiscalía respetará y garantizará los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso de las personas vinculadas y de que el ente acusador le dará la debida celeridad a esta investigación”.