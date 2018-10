‘Daniela Franco’ está embarazada

Ana Victoria Beltrán ha sido noticia en los últimos días por su embarazo, la noticia fue compartida por la misma actriz, por medio de su cuenta de Instagram, en donde publicó la ecografía.

Le puede interesar: La señorita Colombia sin una gota de maquillaje

"Bueno les quiero compartir esta gran noticia que nos tiene muy felices a mi esposo a nuestra familia y, por supuesto, a mi…. Ni yo me lo creo, pero después de ver está hermosura, los milagros de Dios y que sea una realidad acá está nuestro retoño. No sabemos qué será, lo importante es que esté bien de salud... Aunque ha sido algo difícil por toda la maluquera que he tenido, sólo puedo agradecer a Dios por esta bella oportunidad de convertirme en madre...", fue el mensaje con el que acompañó esta gran imagen.

Ana Victoria Beltrán, de 38 años, se casó hace un año con Elkin Leonardo Parra.