Paulina Vega cuenta las veces que fue rechazada por su físico

Paulina Vega es sin duda alguna una de las mujeres más hermosas y admiradas del país, luego de triunfar y coronarse como Miss Universo 2014 cientos de puertas y campañas publicitarias se abrieron.

Pero no todo es perfecto como se cree, la modelo afirmo a través de su cuenta de Instagram que desde pequeña ha sido criticada por diferentes motivos.

“Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás. “Camina como ellas” “haz dieta”, “párate como una princesa, como ella””, afirma la presentadora.

Paulina escribió a través de su blog lo complicada que ha sido su carrera por causa de sus “imperfecciones”, sin embargo la ex reina recalco que para ella y como debería ser para muchas no debe primar la belleza física, y además afirmo que: “Nunca me lo he tomado en serio para serles sincera. Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños”.