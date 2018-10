¡Conmovedor momento! Quinceañera bailó con la fotografía de su padre

Daniel igual que muchas jovencitas que cumplen sus quince años sueñan con bailar el vals con su padre, en esta oportunidad la quinceañera no pudo hacerlo y le hizo un sentido homenaje a su padre.

La joven mexicana Daniela Zamarripa sabía lo que quería el día que cumplió 15 años: vestirse como una princesa, ir al cementerio a visitar la tumba de su papá, don Tereso, y decirle cuánto lo quería y extrañaba.

La joven cumplió su cita, en el gran día Daniela visitó la tumba de su padre, aunque muchos de sus familiares y amigos le insistieron en que no lo hiciera ella hizo caso omiso.

Lea También: Video: Un caballo sin control desató terror en un restaurante

“Me dijeron que no fuera a verte, porque arruinaría mi día. Me dijeron que iba a estar tiste (…) Pero lo hice, porque quería que me vieras con mi vestido. Siempre hablábamos de cómo íbamos a bailar y lo mucho que querías verme”, escribió Daniela junto a la fotografía de la quinceañera, arreglando las flores del sepulcro.

En la fiesta, Daniela se armó de valor y le pidió a su madre que le pasara la foto de su papá, una imagen a la que se aferró al tiempo que bailaba Te extrañaré, de la agrupación Tercer Cielo.

“Para aquellos que tienen vivos a sus papás, les agradezco que les digan que los aman, que les den un abrazo, un beso, cada día que pase, ya que nunca sabrán cuándo será el último”, este fue el último mensaje que Daniela quiso darle a muchos.