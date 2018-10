Márquez y ‘El Paisa’ reaparecen con carta que deja mas dudas que respuestas

Después de varios meses de estar escondidos, Iván Márquez y alias ‘El Paisa’ reaparecieron con una extensa carta que se envío a la Comisión de Paz del Congreso en la que, sin decir nada nuevo, justificando nuevamente el por qué dejaron los Espacios Territoriales y se marginaron del tránsito a la legalidad.

Reiteraron que la captura de Jesús Santrich obedeció a un montaje judicial de Estados Unidos y que ello llevó a una inseguridad jurídica que generó una gran desconfianza que difícilmente será superada.

“Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlo”.

Indican que los incumplimientos del acuerdo los ha llevado a pensar en si fue correcto haber dejado las armas. Lanzaron críticas en contra del expresidente Juan Manuel Santos. “El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría”.

Indican que la JEP perdió su esencia y que el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha querido entorpecer el proceso de reincorporación. Finalmente indican que no se cumplió el proceso de la implementación y que se les hizo “conejo”.

Márquez y ‘El Paisa’ no aclaran si seguirán en el proceso a la legalidad y tampoco hacen referencia alguna al llamado que lea ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que comparezcan.