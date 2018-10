¿Gobierno Duque pierde nuevo pulso ante el Congreso?

Aunque el Gobierno quiso volver excepcional este mecanismo al que millones de colombianos acuden diariamente para garantizar sus derechos, la propuesta no tuvo acogida en las bancadas y por eso, por ahora, hay acuerdos para decirle al ejecutivo que la tutela no se tocará.

Le puede interesar: Así será la reforma a la justicia del gobierno Duque

La senadora Paloma Valencia indicó que después de un fin de semana de trabajo entre todos los ponentes se tomó esa decisión. “La tutela es una institución que aunque tiene defectos pues los colombianos sienten que defiende sus derechos y la manera de pedir justicia cuando todo lo demás falla. Así que no creo que haya que hacer esta polémica porque aunque se puede mejorar si está funcionando es mejor dejarla quieta”, dijo la legisladora del Centro Democrático.

El senador Armando Benedetti, quien integra el grupo de coordinadores ponentes, contó que hay quienes no están de acuerdo con que se saque a la tutela de la Reforma a la Justicia pero que las mayorías están de acuerdo en que no debe ir. “Por ahora la tutela no se va a tocar y en mi caso me la jugaré para que esto no pase porque esta Reforma tiene muchos temas y no es conveniente enredarnos con un tema que funciona bien”.

La ministra de justicia Gloria María Borrero aseguró que muchos legisladores le han hecho la solicitud de retirar ese artículo que se presentó en la propuesta que radicó el Gobierno. “La tutela es la herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer efectivos los derechos de manera excepcional cuando se ven vulnerados. Queremos que se convierta en excepcional y quisimos tocar el artículo 86 para abrir un debate amplío de cómo podemos fortalecer la tutela. En esta reforma solo ponemos que haya legitimación en la causa, que podamos especializarla para que haya mayor calidad en las decisiones judiciales”.

Lea también: Liberalismo no atropellará las cortes ni atacará la tutela: César Gaviria

Aunque esta reforma deberá superar ocho debates, por lo menos en el primero no iría el tema de la tutela y por eso el Congreso le habría ganado otro pulso al Gobierno ya que la ponencia que se unificará tendrá modificaciones.

¿Qué dicen las altas cortes?

En medio de la audiencia pública que se adelantó en la Comisión Primera del Senado, los presidentes de las altas cortes fijaron algunas posiciones frente a este acto legislativo que empezará su trámite en los próximos días.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia José Luís Barceló indicó que no es viable que la Fiscalía General vaya a tener autonomía presupuestal y la rama de justicia no. “Además de ello queremos hacer pública la posición de la Corte porque no se considera pertinente que a las Cortes se les quiten las facultades electorales, aunque no estamos aferrados a esa función”, dijo Barceló.

A su turno Germán Bula, presidente del Consejo de Estado manifestó algunos puntos con los que no está de acuerdo en esta Reforma a la Justicia. “Somos amigos de que se haga una reforma a la justicia y hablamos de la reforma proceso porque debe haber más y son necesarias para mejorar el sistema. No estamos de acuerdo con la Corte Electoral, no creemos en un Tribunal de Aforados que tenga fuero en la Comisión de Acusación de la Cámara o que el Consejo Superior de la Judicatura sea una alta corte porque no lo es”.

Le puede interesar: Aumentan las críticas de las Altas Cortes a la reforma a la justicia

Finalmente el presidente de la Judicatura, Edgar Sanabria, aseguró que se requiere más presupuesto para la rama si se quieren superar todos los problemas. “Obviamente que necesitamos recursos porque no hay dinero para juzgados administrativos y se necesitan muchos más. Sin dinero no podemos atacar la problemática”.

Se espera que en esta semana se radique la ponencia unificada para que la próxima semana inicie el primer debate de este acto legislativo.